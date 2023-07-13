Цены на аренду контейнера для вывоза строительного мусора
В цену аренды контейнера для вывоза мусора уже включены:
- доставка,
- нахождение на объекте заказчика от 3 до 7 дней,
- забор конейнера,
- утилиция мусора,
- документальное сопровождение.
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|Контейнеры для вывоза мусора
|Цена для физ лиц за наличный расчет
|Цена для юр лиц без НДС
|Цена для юр лиц с НДС
|Срок аренды, дней
|Цена аренды, свыше установленных дней, за сутки
|Описание
Контейнер 8 м. куб.
|250 руб
|300 руб
|360 руб
|Для физ лиц: 3.
Для юр лиц: 7.
|36 руб
|Заказать контейнер
Контейнер 10 м. куб.
|280 руб
|360 руб
|432 руб
|Для физ лиц: 3.
Для юр лиц: 7.
|36 руб
|Заказать контейнер
Контейнер 12 м. куб.
|Временно недоступен
|36 руб
Контейнер 20 м. куб.
|Временно недоступен
|46 руб
Контейнер 25 м. куб.
|Временно недоступен
|46 руб