Дно контейнера для вывоза мусора прямоугольное 3,88 м × 1,95 м, высота бортика всего 1,35 м. это очень практично, можно не напрягаясь поднимать и выбрасывать даже тяжелые мешки с мусором. Погрузчик тоже легко справится с загрузкой. При максимальном наполнении, масса мусора составит до 5 тонн., а его объем до 8 мЗ .

Традиционно такие контейнеры устанавливают для сбора отходов с территории торговых центров, крупных ресторанов, пунктов общественного питания, вблизи мест, где проводят ремонт зданий.

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