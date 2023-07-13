Цены на аренду контейнера для вывоза строительного мусора

В цену аренды контейнера для вывоза мусора уже включены:

  • доставка,
  • нахождение на объекте заказчика от 3 до 7 дней,
  • забор конейнера,
  • утилиция мусора,
  • документальное сопровождение.

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Контейнеры для вывоза мусораЦена для физ лиц за наличный расчетЦена для юр лиц без НДСЦена для юр лиц с НДССрок аренды, дней
Цена аренды, свыше установленных дней, за суткиОписание

Контейнер 8 м. куб.


аренда контейнера для строительного <br /> мусора 8 м. куб.		250 руб300 руб360 рубДля физ лиц: 3.
Для юр лиц: 7.		36 руб Заказать контейнер

Контейнер 10 м. куб.


аренда контейнера для мусора 10 м. куб.		280 руб
360 руб
432 руб
Для физ лиц: 3.
Для юр лиц: 7.		36 руб Заказать контейнер

Контейнер 12 м. куб.


аренда контейнера для мусора в Минске 12 м. куб.		Временно недоступен
36 руб

Контейнер 20 м. куб.


аренда контейнера для строительного мусора 20 м куб		Временно недоступен
46 руб

Контейнер 25 м. куб.


аренда контейнера для строительного мусора минск 25 м куб		Временно недоступен
46 руб

Контейнеры для вывоза строительного мусора

Контейнер 8 м. куб.

Аренда контейнера 8 м куб для вывоза строительного мусора минск

Дно контейнера для вывоза мусора прямоугольное 3,88 м × 1,95 м, высота бортика всего 1,35 м. это очень практично, можно не напрягаясь поднимать и выбрасывать даже тяжелые мешки с мусором. Погрузчик тоже легко справится с загрузкой. При максимальном наполнении, масса мусора составит до 5 тонн., а его объем до 8 мЗ .

Традиционно такие контейнеры устанавливают для сбора отходов с территории торговых центров, крупных ресторанов, пунктов общественного питания, вблизи мест, где проводят ремонт зданий.

Заказать контейнер 8 м куб

Контейнер 10 м. куб.

Аренда контейнера 10 м куб для вывоза строительного мусора минск

Линейные размеры контейнера для вывоза мусора 3,87 × 1,85 × 1,75 м.  Каркас имеет усиленную конструкцию, повышающую его прочность, устойчивость к опрокидыванию. Защитное покрытие от коррозии, продлевает срок эксплуатации. Сравнительно небольшая площадь ящика позволяет размещать его на ограниченном пространстве строительной площадки. Такие модели обычно устанавливают для сбора тяжелых отходов при ведении строительства домов, проведения капитального ремонта.

Заказать контейнер 10 м куб

Контейнер 12 м. куб.

Аренда контейнера 12 м куб для вывоза строительного мусора в минске

Контейнер-накопитель оборудован системой «Мультилифт». Это приспособление предназначено для быстрой автоматизированной погрузки/разгрузки бункера на машину контейнеровоз. Стандартные габариты кузова 5,6 × 2,5 × 1,83 м. Такой бункер способен вместит большое количество мусора и предназначается для крупных дачных поселков, жилых массивов, коттеджных поселков. В него собирают бытовые отходы, строительные материалы мелкого ремонта квартир и пр.

Временно недоступен

Контейнер 20 м. куб.

Аренда контейнера 20 м куб для вывоза строительного мусора

Вместительный высокий контейнер для вывоза мусора 5,6 × 2,5 × 1,83 м. имеет крышку из двух откидывающихся распашных створок. Очень удобно для предприятий, где быстро и систематично приходится собирать большие объемы мусора. Это крупные мастерские по пошиву одежды, перерабатывающие предприятия, торговые центры, районы новостроек.

Временно недоступен

Контейнер 25 м. куб.

Аренда контейнера 825м куб для вывоза строительного мусора

Этот контейнер для вывоза строительных отходов позволяет аккумулировать значительные объемы отходов. Заказывать вывоз мусора потребуется реже, по мере накопления большой массы в десятки тонн. Получается экономия на услугах транспортировки. Устанавливают в местах проведения демонтажа старых построек, вблизи ТЦ, на предприятиях легкой промышленности.

Временно недоступен

Вопрос-ответ

Какой тип мусора можно вывезти контейнером?

Возможен вывоз любого строительного мусора, грунта и снега, металла, садово-паркового и уличного смета, твердых промышленных отходов.

Кроме бытового мусора!

Вы работаете только в Минске и Минском районе?

Аренда контейнера для вывоза мусора возможна в пределах 50 км от МКАД. Аренда самосвала не только по Минской области, но и в любую точку Беларуси.

Какие есть спобособы оплаты?

Для физический лиц предусмотрен наличный расчет, для юридических лиц безналичный расчет с или без НДС. Все услуги оказываются после 100% предоплаты. Возможна отсрочка платежа для постоянных клиентов.

Когда можно заказать контейнер для вывоза мусора?

Без выходных, с 8:00 до 19:00

Как быстро можно организовать доставку контейнера?

Возможна доставка контейнера для вывоза мусора день в день при заказе до 11:00 или на следующий день.

Выдаете ли вы закрывающие документы для отчетности?

Да, мы предоставляем документы, необходимые для бухгалтерии и в органы экологии. Работаем полностью официально, заключаем договора с клиентами. Также у нас заключены договоры с полигонами и перерабатывающими заводами.

Можно ли заказать грузчиков?

Нет, в данный момент мы не предоставляем такую услугу

Вывоз строительного мусора

Преимущества аренды контейнеров для вывоза мусора в нашей компании

Мы всегда стремимся предоставить заказчикам справедливые расценки на аренду мусорных контейнеров. Услуги компании:

  • Работаем с разовыми заказами и по долгосрочным договорам;
  • Для постоянных клиентов индивидуальный подход, различные скидки;
  • График обслуживания составляется с учетом пожеланий клиента;
  • Собственный автопарк и отдел технического обслуживания.
  • Договор сопровождает личный менеджер.

Компания приглашает к сотрудничеству предприятия и ТБО, которые профессионально занимаются вывозом всех видов мусора. Взаимно выгодные условия договора, индивидуальный менеджер, предоставляем все утвержденные отчетные формы, справки необходимые для предоставления в государственные налоговые, природоохранные органы.

У нас собственный автопарк спецтехники

У НАС В СОБСТВЕННОСТИ

5 грузовиков MAN 18 и MAN 19

Всегда есть в наличии

Контейнеры на 8 и 10 м³

MAN 19

  • Грузовик с опрокидывающейся платформой
  • грузоподъемность до 12 тонн

MAN 18

  • Грузовик с опрокидывающейся платформой
  • грузоподъемность до 12 тонн

Свидетельства и разрешения
на хранение и захоронение отходов

аренда контейнера для вывоза строительного мусора в любом районе города Минска:

Центральный, Советский, Первомайский, Партизанский, Заводской, Ленинский, Октябрьский, Московский, Фрунзенский, в том числе:

  • Малиновка;
  • Брилевичи;
  • Курасовщина;
  • Серова;
  • Лошица.
  • Кунцевщина;
  • Ольшевского;
  • Гикало;
  • Степянка;
  • Красный Бор;
  • Юго-Запад;
  • Шабаны.
  • Уральская.
  • Москвоская;
  • Дражня;
  • Запад;
  • Сухарево;
  • Серебрянка;
  • Центральная;
  • Крупской;
  • Одоевского;
  • Короля;
  • Кошевого;
  • Грушевская;
  • Маяковского;
  • Народня;
  • Ангарская;
  • Судмалиса;
  • Сухарево;
  • Михалово;
  • Розы Люксембург;
  • Харьковская;
  • Ленина;
  • Уральская;
Карта районов Минска
  • Волгоградская;
  • Леонида Беды;
  • Старовиленский;
  • Веснянка;
  • Восток;
  • Калинина;
  • Воронянского;
  • Кошевого;
  • Новинки;
  • Зелёный луг;
  • Уручье;
  • Восточный;

Звоните

+37529 383-40-04
+37529 615-15-31
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